Сироту избили в Новосибирске за съемку уличной драки

В Новосибирске произошел инцидент, в результате которого 25-летняя сирота подверглась нападению из-за видеозаписи драки, сделанной ею на мобильный телефон. Об этом сообщил KP.RU.

По словам пострадавшей, она прибыла в город для решения вопросов, связанных с квартирой, предоставленной ей государством. Встретившись с приятелем, по пути в гостиницу она заметила группу людей, избивающих ребенка.

Решив зафиксировать происходящее на камеру телефона для последующей передачи материалов в полицию, девушка неожиданно подверглась агрессии со стороны неизвестной. Злоумышленница вырвала у нее сумку и телефон, сопровождая свои действия угрозами.

Потерпевшая сообщила, что пообещала не распространять видеозапись, после чего ей вернули вещи, однако они были повреждены. Она подчеркнула, что у нее поврежден нос, есть внутренний отек, а также сильный синяк на ключице, вызывающий боль в шее и затрудняющий повороты головы. Девушка добавила, что решила не обращаться с заявлением в полицию.

Несмотря на это, по данному факту начата проверка.

