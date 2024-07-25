В Череповце неадекватный мужчина с ножом и пилой искорежил новый автомобиль

В Череповце Вологодской области пьяный мужчина с ножом и пилой искорежил новое китайское авто, общаясь с невидимыми собеседниками. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что к автомашине подошел странный мужчина в шортах и жилетке. Изначально ему показалось, что внутри кто-то сидит, и он начал ломиться внутрь, но вскрыть дверь не смог. После чего неадекват достал из кармана нож и начал долбить по задней двери иномарки. В руках у него также имелась пила.

Добавляется, что он громко орал: «Ты сама не знаешь, что вы делаете!», потом стал бормотать что-то себе под нос и общаться с невидимыми друзьями.

Поясняется, что мужчина является бывшим заключенным, недавно вышедшим на свободу. В настоящее время он вновь задержан. Владелец «омоды» приобрел автомобиль три месяца назад.