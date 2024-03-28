В Черное море возле Севастополя упал военный самолет, летчик чудом успел катапультироваться

Севастопольские паблики опубликовали видео падения в море военного самолета. На кадрах видно, что рядом с горящим воздушным судном раскрывается купол парашюта.

Вскоре падение самолета подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он сообщил, что гражданские объекты не пострадали. Пилот действительно успел катапультироваться, его подобрали спасатели на расстоянии двухсот метров от берега. Жизни летчика ничего не угрожает.

12 марта в Ивановской области потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ил-76. В результате крушения погибли 16 человек.