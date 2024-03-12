Стало известно, что при крушении Ил-76 в Ивановской области погибли тверские и оренбургские летчики

Появилась информация о том, что при крушении Ил-76 в Ивановской области погибли тверские и оренбургские летчики. Подробности сообщает издание «МК в Твери».

Трагедия случилась 12 марта в Ивановской области. После взлета у многотонного самолета загорелся двигатель, а члены экипажа принялись уводить его от жилых домов. Задуманное они выполнили ценой своей жизни. Самолет рухнул в лесополосе. В результате произошедшего крушения погибли 16 человек, в том числе летчики из Твери и Оренбурга. Глава Тверской области поручил оказать семьям погибших всю необходимую им помощь.

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