В четырех аэропортах Северного Кавказа ввели план «Ковер»

Временно приостановлено как отправление, так и принятие рейсов в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и Владикавказе.

Причиной для таких мер стала угроза возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Сейчас в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлен режим беспилотной опасности.

План «Ковер» представляет собой режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, включающий приказ о немедленной посадке или выведении из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов.

Закрытие неба происходит при незаконном пересечении государственной границы России по воздуху, использовании оружия или военной техники против нарушителей, обнаружении неопознанного летательного объекта, включая беспилотники.

Следует отметить, что план «Ковер» не предполагает эвакуации пассажиров или других лиц, находящихся в аэропорту. Это набор действий, предназначенный для служб и персонала с целью обеспечения безопасности и создания условий для проверки.

Ранее сообщалось, что на фоне атаки ВСУ на Анапу в аэропорту Сочи ввели временные ограничения.