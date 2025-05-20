В Чите отец убил сына и свел счеты с жизнью

В Забайкальском крае отец лишил жизни своего семилетнего ребенка. По информации, предоставленной Следственным комитетом РФ по региону, тела мужчины 35 лет и его маленького сына нашли в одной из квартир многоэтажки в Чите.

Как рассказала РЕН ТВ соседка, проживающая в том же доме, где случилась трагедия, семья производила впечатление благополучной и не вызывала никаких нареканий.

12 мая 2025 года, примерно в 21:00, в полицию поступило сообщение об обнаружении мертвых тел 35-летнего мужчины и его несовершеннолетнего сына в квартире многоквартирного дома в городе Чита.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственных органов. По данным Следственного комитета, установлено, что мужчина совершил убийство своего семилетнего сына, после чего свел счеты с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пункт «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары давала указания из-за рубежа.