В криминальной драме об убийстве экс-мэра Самары появились новые подробности

Новая фигурантка дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены давала указания исполнителям из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В центре расследования оказалось имя Светланы Метревели. По данным следствия, она не только помогала организовать преступление, но и контролировала все шаги внучки экс-главы города и своего подельника.

Следователи выяснили, что племянник Метревели и внучка Тарховых сначала отравили пару, заморозили тела при помощи азота, а после — расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам Самары.

В начале февраля тела бывшего мэра Самары и его супруги обнаружили в их квартире. Пара погибла за месяц до обнаружения — ранее об их пропаже сообщили друзья, так как Тарховы не выходили на связь после Нового года.

Подозреваемой в убийстве дедушки и бабушки стала их 30-летняя внучка Екатерина Бельская. 28 февраля Екатерина призналась в совершении убийства родственников. Она рассказала, что хотела завладеть имуществом Тарховых и их деньгами.

Екатерина также рассказала о своем подельнике, которого позже объявили в розыск. Помимо дела о двойном убийстве против внучки Тархова возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили РИА Новости в СКР, Екатерину Бельскую после проведения психолого-психиатрической экспертизы признали вменяемой.

По данным SHOT, Метревели, являющаяся новой фигуранткой чудовищного дела о расправе с Тарховыми, познакомилась с Екатериной, когда та отдыхала в Грузии. Девушке посоветовали остановиться у Светланы и ее племянника на время путешествия. Там внучка Тарховых пожаловалась на отсутствие денег и наличие их у дедушки с бабушкой.

Тогда же Метревели придумала коварный план убийства, которым и воспользовалась Екатерина. Племянник Светланы Дмитрий выразил готовность помочь в расправе и отправился в Самару. Подельника не удалось задержать в России, поэтому он был объявлен в международный розыск.

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