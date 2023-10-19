В Чувашии в ДТП пострадали шесть человек, включая двух девочек дошкольного возраста

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в деревне Александровка в Чувашии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В аварии пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров, в том числе, девочки четырех и пяти лет, которые перевозились с нарушением правил – без специальных кресел.

Как установили правоохранители, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2111, выехала на встречку и столкнулась с Changan, за рулем которого был 31-летний мужчина.

Другие обстоятельства ДТП расследуются.