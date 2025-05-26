В Дагестане арестовали главу района за мошенничество с земельными участками

Дагестанский суд отправил под арест главу Кайтагского района республики. Поводом для этого стало подозрение в мошенничестве при распределении земельных участков. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана. Следствие считает, что руководитель Кайтагского района создал целую организованную преступную группу из собственных подчиненных и других людей. За последние четыре года подозреваемые незаконно предоставляли земельные участки, которые находились в собственности муниципального района. В дальнейшем они переводились в собственность частных лиц. За счет этого район потерял как минимум 4 тыс. кв. м. земли.

«Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что в Казани отправлен в следственный изолятор гражданин Турции, который зарезал свою бывшую супруг и ранил общего с ней ребенка. Сам злоумышленник просил отправить его под домашний арест под предлогом проблем со здоровьем. Он также настаивал на том, что убитая им супруга страдала алкоголизмом, турок даже предоставил суду справки о том, что она проходила лечение.