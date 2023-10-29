В Дагестане могут ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск

Правительство Республики Дагестан призвало временно ограничить движение автотранспорта по трассе Махачкала – Каспийск. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что причиной является инцидент в международном аэропорту столицы республики.

Подчеркивается, что ситуация в аэрогавани контролируется силовыми органами.

Напомним, что, узнав о прилете авиарейса из Израиля, толпа мужчин прорвалась к самолету прямо на посадочную полосу. Пассажиры были вынуждены вернуться в салон самолета.