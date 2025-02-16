В Дагестане мужчина открыл стрельбу по остановившим его полицейским

В Дагестане водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые остановили его на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 15 февраля, при въезде в село Хучни. Полицейские остановили машину для проверки документов. За рулем находился гражданин 2002 года рождения, который выстрелил из оружия в сторону правоохранителей, однако был сам ранен при задержании.

По информации МВД Дагестана, задержанный ранее совершил разбойное нападение в городе Дагестанские Огни. Там в одном из продуктовых магазинов молодой человек угрожал продавцу пистолетом и похитил около 70 тыс. рублей. Напуганная женщина сразу же после случившегося обратилась в полицию.

После этого правоохранители получили ориентировку и заметили автомобиль, принадлежащий подозреваемому. При попытке задержания водитель открыл стрельбу. В ответном огне подозреваемый был ранен. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Дербенте неизвестный открыл огонь по полицейскому.