В Дербенте неизвестный открыл огонь по полицейскому

В Дербенте в ночь на 9 февраля произошло нападение на сотрудника полиции, в результате которого полицейский был ранен, сообщил источник РИА Новости.

По информации собеседника агентства, нападающий использовал табельный пистолет сотрудника. Он был ранен в область бедра.

Сейчас представитель правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии в больнице. На данный момент следственные органы проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Во время нападения неизвестные смогли скрыться с места происшествия на автомобиле. Установлено, что один из нападавших — 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.

Позже пресс-служба следственного управления СКР по республике сообщили о задержании троих подозреваемых. В отношении них заведено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 27 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

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