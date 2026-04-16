В Дагестане огромный оползень создал угрозу затопления целых сел

В Дагестане оползень обрушился прямо в реку у села Нижние Убекимахи в Левашинском районе. Тонны земли создали естественную плотину, из-за чего возникла реальная угроза затопления окрестных населенных пунктов. Об этом сообщает URA.RU ссылаясь на telegram-канал Baza.

По данным канала, длина сошедшего земляного пласта составляет несколько километров. Гора обрушилась в местную реку, перекрыв ей путь. Если вода начнет накапливаться и искать новые выходы, под ударом могут оказаться ближайшие села. Семь домов уже попали в зону прямого риска.

Власти ввели режим повышенной готовности заранее — прогнозы оползней были неблагоприятными. Причина происходящего — затяжные ливни, которые не прекращаются с конца марта. Почва в горах перенасыщена влагой и теряет устойчивость.

Это далеко не единственное ЧП в республике за последние дни. Стихия бьет по разным районам. В Махачкале затопило жилые дома. В Дербенте реки вышли из берегов. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. Более 20 частных домов ушли под воду полностью.

Медицинские учреждения Дагестана переведены на усиленный режим работы. Врачи сформировали стратегический запас лекарств на случай массового обращения пострадавших. Ситуация остается напряженной, и в ближайшие дни спасатели будут следить за уровнем воды в перекрытой реке у села Нижние Убекимахи.

Ранее сообщалось, что жители Дагестана тонут в нечистотах из-за ошибки строителей.