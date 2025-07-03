В Дагестане задержали женщину за оправдание терроризма в Сети

В Дагестане правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в публичном одобрении террористической деятельности. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся публичного оправдания терроризма с использованием сети Интернет.

Согласно предварительным данным следствия, женщина опубликовала аудиоматериал, содержащий оправдание террористических актов, в общедоступном канале одного из мессенджеров.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины подозреваемой. В случае признания виновной, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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