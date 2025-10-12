В дагестанском селе загорелось двухэтажное административное здание

Фото: [ Конкурс профмастерства среди пожарных и начальников караулов МЧС и Мособлпожспаса в Подольске/Медиасток.рф ]

В дагестанском селе Карата произошло возгорание двухэтажного административного здания, в результате чего огнем была охвачена кровля строения, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на МЧС России.

Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров. К тушению огня привлекли значительные силы и средства.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В тушении участвовали 22 специалиста и 6 единиц специальной техники. Кроме того, спасатели провели мероприятия по предотвращению распространения огня на соседние строения.

