Mash: четверо умерших детей под Красноярском по ошибке отравились средством для травли мух

Четверо детей из одной семьи в Красноярском крае умерли из-за отравления препаратом для травли мух, сообщил Mash.

Напомним, взрослые приобрели курицу и пельмени в местном магазине «Олимп». После ужина в пятницу на следующий день утром дети начали чувствовать себя плохо. К сожалению, четверо детей скончались, выжившие члены семьи были госпитализированы в Красноярск.

Жена, ожидающая пятого ребенка, была спасена, ее состояние и состояние мужа является тяжелым, но они уже пришли в себя.

Следственные органы изъяли подозрительные продукты из магазина и организовали судебно-медицинскую экспертизу. Владельца магазина допрашивали, он и его сотрудники уверяют, что закупали товары в надежном месте.

Согласно показаниям матери, при готовке не использовались посторонние вещества, а специи добавлялись только к курице. Неизвестный порошок был найден в шкафу на кухне семьи, сообщили в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ одобрило законопроект по введению штрафов за пропаганду чайлдфри.