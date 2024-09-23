Mash: четверо умерших детей под Красноярском по ошибке отравились средством для травли мух
Фото: [pxhere.com]
Четверо детей из одной семьи в Красноярском крае умерли из-за отравления препаратом для травли мух, сообщил Mash.
Напомним, взрослые приобрели курицу и пельмени в местном магазине «Олимп». После ужина в пятницу на следующий день утром дети начали чувствовать себя плохо. К сожалению, четверо детей скончались, выжившие члены семьи были госпитализированы в Красноярск.
Жена, ожидающая пятого ребенка, была спасена, ее состояние и состояние мужа является тяжелым, но они уже пришли в себя.
Следственные органы изъяли подозрительные продукты из магазина и организовали судебно-медицинскую экспертизу. Владельца магазина допрашивали, он и его сотрудники уверяют, что закупали товары в надежном месте.
Согласно показаниям матери, при готовке не использовались посторонние вещества, а специи добавлялись только к курице. Неизвестный порошок был найден в шкафу на кухне семьи, сообщили в прокуратуре региона.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ одобрило законопроект по введению штрафов за пропаганду чайлдфри.