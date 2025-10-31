В Дербенте изобличили чиновника, изменявшего площади земельных участков

В Дербенте правоохранительные органы вскрыли масштабные противозаконные схемы в сфере распределения муниципальной земли. Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Дагестан, фигурантом уголовного дела стал начальник управления земельных и имущественных отношений городской администрации.

Чиновнику инкриминируется часть 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой лиц. По версии следствия, на протяжении 2023–2024 годов подозреваемый, действуя в сговоре с другими должностными лицами, систематически осуществлял незаконные операции с муниципальными земельными участками.

Преступная схема включала не только незаконное распоряжение городской собственностью, но и целенаправленное изменение площадей земельных наделов в интересах третьих лиц.

В рамках расследования оперативники провели ряд обысков, в том числе по месту жительства фигуранта и в рабочих кабинетах администрации. В результате были изъяты важные для установления всей картины преступления документы и вещественные доказательства.

