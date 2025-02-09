В колонии Алтайского края умер самый старый заключенный России

На 85 году жизни скончался самый пожилой заключенный России Александр Анискин, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, его тело обнаружили в колонии в Алтайском крае.

Отмечается, что медики зафиксировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и гематому. По данным SHOT, одна из версий случившегося указывает на то, что мужчина мог стать жертвой нападения со стороны других заключенных.

Анискин был осужден на восемь лет в 2020 году за убийство своего знакомого в одном из многоквартирных домов. Инцидент произошел в июле 2019 года в Бийске.

Как сам рассказывал Анискин, к нему в квартиру ворвался знакомый и начал его избивать. Пенсионер утверждал, что в результате драки он получил травмы, включая выбитый сустав и сотрясение мозга. В руках у Анискина оказался нож, которым он ранил нападающего.

Знакомый пенсионера скончался через несколько часов в больнице от множественных ножевых ранений, включая серьезные повреждения органов и потерю около двух литров крови.

Анискин свою вину не признал. Он также не принес извинений родственникам погибшего. В 2022 году суд обязал его выплатить брату убитого 420 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что осужденный за теракт в аэропорту «Домодедово» пытался засудить ФСИН из-за условий содержания.