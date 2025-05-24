В детском саду Таджикистана двухлетний мальчик скончался от удушья

В одном из дошкольных учреждений Таджикистана произошел трагический инцидент. Во время дневного сна от удушья умер двухлетний ребенок.

Мальчик просунул голову между ограждениями двухъярусной кровати. В результате голова заклинила, и ребенок не смог дышать. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, кадры быстро распространились в Сети.

В настоящее время воспитателю предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей, что может повлечь за собой лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Перми пять школьниц чуть не задохнулись из-за увлажнителя для лица.