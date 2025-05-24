В детском саду Таджикистана двухлетний мальчик скончался от удушья
Двухлетний мальчик скончался от удушья в детском саду Таджикистана
Фото: [unsplash.com]
В одном из дошкольных учреждений Таджикистана произошел трагический инцидент. Во время дневного сна от удушья умер двухлетний ребенок.
Мальчик просунул голову между ограждениями двухъярусной кровати. В результате голова заклинила, и ребенок не смог дышать. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, кадры быстро распространились в Сети.
В настоящее время воспитателю предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей, что может повлечь за собой лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Перми пять школьниц чуть не задохнулись из-за увлажнителя для лица.