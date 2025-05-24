Пермские школьницы отравились увлажнителем для лица
SHOT: в Перми пять школьниц чуть не задохнулись из-за увлажнителя для лица
Фото: [Медиасток.рф]
В Перми пять учениц пострадали из-за косметического увлажнителя, который принес в школу их товарищ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Согласно информации канала, ученик четвертого класса продемонстрировал на перемене популярный среди сверстников увлажнитель. Девочки проявили к предмету повышенный интерес и окружили мальчика.
Смущенный вниманием одноклассниц, мальчик попытался показать им устройство баллончика изнутри. В процессе разбора из увлажнителя вытекла неизвестная жидкость с резким запахом, которая начала испаряться. Находившиеся поблизости 10-летние школьницы почувствовали удушье и начали кашлять.
Преподаватель поместила флакон в герметичный пакет и вызвала бригаду скорой помощи. После осмотра в медицинском учреждении девочкам был поставлен диагноз: отравление аэрозольными испарениями средней степени.
Им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Содержимое увлажнителя в настоящее время устанавливается. Предполагается, что ученик мог самостоятельно залить в него какое-либо вещество вместо воды.
Сейчас среди школьников наблюдается мода на увлажнители воздуха. Небольшие детские модели с игрушками стоят около 300 руб. Родители сообщают о странном запахе горелого пластика от этих устройств, а также о случаях их взрыва.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ.