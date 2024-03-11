В Дмитрове арестовали двоих местных жителей, которые избили и задушили женщину

В Дмитрове были заключены под стражу двое местных жителей, которые избили и задушили свою знакомую. Мужчинам было предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, первого марта двое мужчин 1983 и 1990 годов рождения находились в квартире вместе со своей знакомой в возрасте 48 лет. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора. Один из мужчин избил женщину, а второй задушил.

Совершив убийство, злоумышленники скрылись. Однако, на следующий день они вернулись в квартиру, чтобы избавиться от улик. Тело жертвы шестого марта обнаружили ее родственники.

В ходе осмотра места преступления была изъята бутылка с отпечатками пальцев. Их незамедлительно сверили с имеющимися данными в базе и обнаружили совпадение с отпечатками одного из злоумышленников — ранее мужчина уже был судим. Подозреваемого задержали. Вскоре был установлен и второй злоумышленник.