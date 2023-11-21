В Дмитрове спасли мужчину, который провалился под лед
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли в Дмитрове мужчину в возрасте 21 года, который провалился под лед. Инцидент произошел на канале имени Москвы.
За помощью спасателей обратился местный житель. Взволнованный мужчина сообщил, что его товарищ провалился под лед канала и тонет.
На место оперативно прибыли спасатели. Они бросили мужчине спасательный конец Александрова и вытащили его из ледяной воды.
Пострадавшего передали сотрудникам скорой медпомощи. Мужчине диагностировали переохлаждение, он был госпитализирован. Его отвезли в областную больницу Дмитрова.