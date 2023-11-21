В Дмитрове спасли мужчину, который провалился под лед

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли в Дмитрове мужчину в возрасте 21 года, который провалился под лед. Инцидент произошел на канале имени Москвы.

За помощью спасателей обратился местный житель. Взволнованный мужчина сообщил, что его товарищ провалился под лед канала и тонет.

На место оперативно прибыли спасатели. Они бросили мужчине спасательный конец Александрова и вытащили его из ледяной воды.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медпомощи. Мужчине диагностировали переохлаждение, он был госпитализирован. Его отвезли в областную больницу Дмитрова.