В Дмитрове задержали мошенника, оформившего на знакомого два кредита

В Дмитрове задержали молодого человека в возрасте 21 года, который оформил на своего знакомого два кредита. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился 22-летний житель округа, который сообщил о мошенничестве на четверть миллиона рублей.

Оказалось, что знакомый потерпевшего попросил его оформить на себя банковскую карту и дать ему в пользование. Затем злоумышленник сообщил о проблеме с переводом денег и попросил прислать копию паспорта. Потерпевший согласился, после чего через банковское приложение на него было оформлено два кредита.

Мошенника задержали на одной из улиц города по подозрению в сбыте наркотиков. На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ 228.1 и арестовали его. В это же время сотрудники банка, где были оформлены кредиты, заявили о неуплате задолженности. В результате на злоумышленника завели еще одно уголовное дело, уже о мошенничестве.