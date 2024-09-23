В Дмитрове задержали жителя, который в ходе ссоры зарезал соседа

В Дмитрове задержали местного жителя, который во время ссоры зарезал своего соседа. Инцидент произошел в минувшие выходные, передает ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, в коммунальной квартире на улице Космонавтов поссорились двое жильцов. В ходе разборок один из них как минимум двенадцать раз ударил оппонента ножом в шею.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. По данному факту завели уголовное дело. Нападавшего задержали, он во всем сознался. Решается вопрос об избрании меры пресечения.