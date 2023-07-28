В Днепре после взрыва загорелось здание СБУ

Здание украинской СБУ загорелось в Днепре, получив повреждения в результате взрыва в пятницу, 28 июля. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский в своем официальном канале.

По словам лидера Украины, вечером в пятницу произошло попадание в здание СБУ, расположенное в Днепре (ранее город назывался Днепропетровск). На месте происшествия работают пожарные, пытаясь потушить горящее здание, а также другие экстренные службы.

Напомним, что о взрывах в Днепре сообщил депутат Рады Максим Бужанский. Подробнее читайте в материале.