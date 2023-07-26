В Днепропетровской области случился пожар после взрывов

По территории всей Украины была объявлена воздушная тревога вечером среды, 26 июля. После этого в Днепропетровской области прозвучали звуки взрывов.

Об этом пишет глава военной администрации области Сергей Лысак в своем официальном канале. По его словам, пожар случился из-за падения обломков ракеты, но спасатели смогли оперативно справиться с огнем, никто не пострадал.

Также звуки взрывов прогремели в Львовской, Сумской и Житомирской областях, а еще на территории военного аэродрома в Хмельницкой области.