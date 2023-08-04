В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов энергетики

В Никополе после ударов российских войск повреждены солнечные батареи, три газопровода и две линии электропередач, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Также он отметил повреждение десятка хозяйственных построек.

В то же время начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко заявил о разрушении котельной в городе.

Российские войска с 10 октября начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после диверсии на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики и военной промышленности, а после выхода России из зерновой сделки – по портовой инфраструктуре.