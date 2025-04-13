Житель города Курахово в ДНР был расстрелян боевиками ВСУ после того, как попросил у них сигарету. Об этом РИА Новости рассказал очевидец.

Мужчина сообщил, что трагедия произошла, когда погибший обратился к украинским солдатам, которые находились в подвале одного из зданий.

«Он (погибший) говорит: "пойду, попрошу сигарет". Попросил. Убили, затащили в подъезд», — рассказал мужчина.

Он заявил, что тело жертвы до сих пор не найдено, поэтому его жена пока не смогла организовать похороны.

Случаи насилия и жестокости украинских военных по отношению к мирным гражданам — не редкость. Так, житель Великой Новоселки в ДНР ранее рассказал ТАСС, что в населенном пункте украинские военные убивали людей просто из-за того, что подозревали их в лояльности к российским войскам.

6 января 2025 года Министерство обороны России объявило об освобождении Курахово — города, расположенного всего в 46 км от Донецка и 30 км к югу от Красноармейска. Курахово, являющееся крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение для российский военнослужащих.

Ранее сообщалось, что беженец из Часова Яра спасся от удара ВСУ благодаря ореховому дереву.