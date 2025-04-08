Беженец из Часова Яра спасся от удара ВСУ благодаря ореховому дереву

Беженец из Часова Яра рассказал РИА Новости, как ореховое дерево спасло его от удара выпущенной ВСУ ракеты.

«Нас спас орех. Он зацепил, кассеты разбросало. И просто полетело не в нас», — пояснил мужчина.

Он также добавил, что из-за разрыва кассетных снарядов их с соседкой контузило и разорвало им перепонки. Женщина и ее сын получили ранения.

Украинские боевики заранее вычисляли, где живут мирные жители в Часовом Яре, чтобы наносить по ним удары. Они прошли по городу, и через 15 минут после этого по домам прилетели «грады», рассказал очевидец.

Ранее сообщалось о том, что семья из ДНР два месяца прятала в подвале раненого бойца ВС РФ от ВСУ.