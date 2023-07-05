В ДНР опровергли сообщения о взятии Клещеевки украинскими войсками

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что поселок Клещеевка находится под контролем российских войск, вопреки распространявшимся ранее сообщениям.

По его словам, ВСУ ведут бои за одну из господствующих высот близ Клещеевки, сам же населенный пункт контролируется российской армией.

Клещеевка находится близ освобожденного в мае Артемовска.

С учетом того, что украинское контрнаступление проваливается, возвращение Артемовска для Киева является самым желанным призом, особенно в пропагандистском плане.