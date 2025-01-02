На территории Донецкой Народной Республики был пленен гражданин Польши, который в качестве наемника у ВСУ принимал участие в боях. Об этом сообщило РИА Новости.

С журналистами поделился информацией командир одного из подразделений ВС РФ.

«Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — сообщил он.

Ранее сообщалось о том, что власти Австралии официально обратились к России из-за задержания их подданного. Австралиец воевал в качестве наемника за украинскую армию, и был взят в плен в зоне боевых действий. Представитель МИД РФ Захарова уже заявила, что вся ответственность за это лежит на Канберре, которая попустительствует таким поступкам.