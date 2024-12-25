Австралийские власти официально обратились к РФ в связи с задержанием австралийского наемника, находившегося в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, информация о задержанном гражданине Австралии сейчас проверяется.

«Мы вместе с компетентными ведомствами следим за этой ситуацией», — сказала Захарова.

Она добавила, что, если факты задержания австралийского наемника подтвердятся, ответственность за это будет лежать исключительно на Канберре. Захарова подчеркнула, что Австралия, по сути, попустительствует наемникам, сражающимся на стороне украинского режима, и такая тенденция остается неизменной.

Кроме того, Захарова отметила, что враждебная позиция австралийского политического истеблишмента по отношению к России не претерпела изменений и остается в рамках антироссийского курса коллективного Запада.

Австралия ранее выделила более $600 млн на поддержку Киева, из которых значительная часть, а именно $500 млн, предназначена на военную помощь.

Как отмечают австралийские СМИ, взятый в плен РФ гражданин Австралии Оскар Дженкинс является учителем, придерживающегося веганских взглядах. При этом пресса игнорирует тот факт, что мужчину задержали в зоне спецоперации с оружием.

В посольстве РФ объяснили, что Дженкинс является наемником, а они не подпадают под действие Женевских конвенций.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против наемника из Норвегии за преступления в Курской области.