В ДНР связывают скорое освобождение Марьинки с переброской туда чеченских подразделений

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил надежду, что освобождение Марьинки не затянется.

В городе находится мощный укрепрайон ВСУ, но переброска на этот участок фронта чеченских подразделений должна ускорить процесс. Пушилин отметил, что это обстрелянные и мотивированные части.

Полное освобождение Марьинки особенно важно потому, что отсюда украинские боевики подвергают обстрелу Донецк.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил, что в Марьинке идет планомерная работа по уничтожению сил противника. Штурмовые отряды «Ахмата» сумели серьезно потеснить украинские формирования.