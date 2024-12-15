В ДНР задержали причастного к подрыву 9 декабря автомобиля в Донецке

В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в организации подрыва внедорожника в центре Донецка, который произошел 9 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ.

Отмечается, что операцию по задержанию мужчины провели совместные силы ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета РФ.

По информации правоохранительных органов, задержанный действовал по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

В результате взрыва, произошедшего утром 9 декабря, погиб один человек. Еще один — был серьезно ранен. Установлено, что взрывное устройство было заложено в ночь на 9 декабря и сработало дистанционно. Жертвой атаки стал владелец автомобиля — российский офицер.

ФСБ и правоохранительные органы России регулярно пресекают деятельность диверсантов, которые планируют совершать диверсии или теракты на территории РФ по указанию украинских спецслужб. Часто людям, которые попадают под их влияние, предлагают большие суммы денег или укрытие в других странах.

Ранее сообщалось, что мать и сына отправили в колонию за попытку поджечь военкомат в Нижнем Новгороде. По информации УФСБ, они пытались совершить поджог в 2023 году. Обвиняемые свою вину признали.