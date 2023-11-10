В подмосковном Домодедове установили камеры слежения за железнодорожным переходом

Как отметили в подмосковном Минтрансе, в настоящее время аналогичные камеры установлены на более 50 станциях региона, где зафиксировано наибольшее число нарушений правил безопасности. Камера способна определить личность нарушителя, на основе видеоматериала может быть составлен протокол о привлечении к административной ответственности.

Минтранс Московской области призывает всех жителей и гостей региона переходить пути только в санкционированных местах на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшоны и наушники вблизи железнодорожных путей, не отвлекаться на телефон.