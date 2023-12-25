В Долгопрудном задержали мужчину за хранение оружия и патронов

В Долгопрудном задержали мужчину в возрасте 46 лет, который хранил у себя оружие и патроны, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью. На злоумышленника завели уголовное дело.

По данным ведомства, в микрорайоне Хлебниково, где проживал мужчина, был найден предмет, конструктивно схожий с карабином. Помимо этого, было обнаружено более семисот патронов.

Как показала экспертиза, найденный предмет является огнестрельным оружием, а патроны пригодны для совершения выстрелов.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.