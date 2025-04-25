В домах причастных к теракту на севере Индии произошли взрывы

Во время обысков в домах причастных к теракту в индийских штатах Джамму и Кашмир в Индии произошли взрывы. Об этом сообщило PTI.

Издание сослалось на некие официальные источники информации. Судя по ним, правоохранители по итогам теракта, который произошел на севере Индии, проводили обыски в домах у подозреваемых в причастности. В ходе этих мероприятий раздались взрывы, которые разрушили здания. По мнению властей, на объектах взорвалась взрывчатка, заложенная внутри.

Такие инциденты произошли при обыске в домах, принадлежащих двум вероятным террористам. Никакой информации о погибших либо раненых пока не приводится.

Ранее сообщалось о стрельбе на границе штатов Джамму и Кашмир. Пограничные посты были обстреляны с пакистанской стороны. По данным источников, атакованные пакистанскими силами территории находятся в стратегически важных районах, где наблюдается повышенная напряженность из-за исторического конфликта между двумя странами.