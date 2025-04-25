Индия и Пакистан обменялись выстрелами на линии контроля в Джамму и Кашмире

Пакистан открыл огонь по нескольким индийским пограничным постам вдоль линии контроля (ЛК) в Джамму и Кашмире, сообщило агентство PTI. Индия ответила огнем.

По данным источников, атакованные пакистанскими силами территории находятся в стратегически важных районах, где наблюдается повышенная напряженность из-за исторического конфликта между двумя странами. Индийские военные оперативно реагируют на атаку, проводя операции по отражению огня и обеспечению безопасности своих позиций.

Информации о жертвах и повреждениях нет. В районах, прилегающих к линии контроля, увеличено военное присутствие, а также усилены меры безопасности.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло после теракта, случившегося на подконтрольной Нью-Дели части в Джамму и Кашмире. В результате трагедии погибли 26 человек.

Как отмечали СМИ, индийская разведка выяснила, что к теракту, организованному террористической ячейкой, причастна пакистанская разведка. В связи с этим индийское правительство ввело ряд ограничений против Исламабада. Пакистан ответил зеркальными мерами.

Ранее издание Dawn сообщило, что Пакистан воспримет как акт войны попытки Индии отвести поток воды реки Инд.