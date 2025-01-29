В Домодедово мужчину, избившего прохожего до смерти, приговорили к 9,5 года колонии

В Домодедово вынесли приговор мужчине, который на улице избил до смерти прохожего. Преступление было совершено в январе 2023 года, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По информации ведомства, мужчина находился возле продуктового павильона и сделал прохожему замечание из-за громкого разговора по телефону. В результате возник конфликт, в ходе которого осужденный избил оппонента и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался.

Злоумышленника приговорили к 9,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.