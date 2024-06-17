В Домодедово вынесли приговор двоим мужчинам за контрабанду 24 килограммов золота

В Домодедово вынесли приговор двоим мужчинам за контрабанду золота на 127 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, один из злоумышленников организовал в коммерческих кредитных организациях Москвы закупку двух золотых слитков весом более 24 килограммов.

В дальнейшем планировалось, что эти слитки будут перемещены соучастником в Турцию. Однако при прохождении таможенной границы через «зеленый» коридор в аэропорту Домодедово контрабандиста задержали.

Закупщика приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, перевозчика — к трем годам. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима. Изъятое золото было обращено в доход государства.