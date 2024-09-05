В Домодедово задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на четверть миллиона рублей

В Домодедово задержали мошенницу, которая обманула пенсионерку почти на четверть миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница в возрасте 90 лет. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что необходимо как можно скорее задекларировать все сбережения, иначе женщине будет грозить уголовная ответственность.

После этого мужчина заявил, что процедура проводится в «Центральном банке Москвы», но деньги можно передать курьеру. В результате потерпевшая передала мошенникам 240 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали жительницу Подольска, которая выполняла роль курьера. Женщина уже была судима. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.