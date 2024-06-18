В Домодедово задержали мужчину, бросившего топор в полицейского

В Домодедово задержали местного жителя, который кинул топор в сотрудника полиции. Инцидент произошел в деревне Минаево, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По информации ведомства, сегодня в деревне произошел пожар в частном доме. На место вызвали сотрудников МЧС и полиции. Вместе с пожарными прибыли представители отдела полиции микрорайона Барыбино УМВД России по городскому округу.

В ходе ликвидации возгорания хозяин дома начал мешать тушению пожара, а потом внезапно кинул топор в одного из полицейских. После этого он несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал. В ближайшее время его доставят к следователю.