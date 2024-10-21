В Домодедово задержали учителя за совращение школьницы
Фото: [Медиасток.рф]
В Домодедово задержали педагога одной из школ за совершение противоправных действий в отношении ученицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По информации ведомства, в сентябре текущего года учитель, находясь в помещении школы, совершил в отношении ученицы противоправные действия.
Помимо этого, установлено, что педагог причинил телесные повреждения другому ученику.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.