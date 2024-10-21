В Домодедово задержали учителя за совращение школьницы

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В Домодедово задержали педагога одной из школ за совершение противоправных действий в отношении ученицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, в сентябре текущего года учитель, находясь в помещении школы, совершил в отношении ученицы противоправные действия.

Помимо этого, установлено, что педагог причинил телесные повреждения другому ученику.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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