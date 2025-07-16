В Донбассе задержан россиянин, финансировавший ВСУ

Сотрудники ФСБ России по ДНР задержали гражданина РФ, который подозревается в финансировании ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, которые использовались для поддержки украинских вооруженных формирований.

На основании собранных доказательств следственное подразделение управления ФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возможных сообщников задержанного.

Это уже не первый случай, когда российские силовики выявляют граждан РФ, оказывающих финансовую или иную поддержку украинской армии и не только. Аналогичные инциденты фиксировались в других регионах России.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали группу подозреваемых в финансировании терроризма.