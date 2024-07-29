В Донецке задержали пытавшегося заминировать авто диверсанта
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Россиянин пытался заминировать служебную машину Министерства обороны РФ в Донецке. Его взяли прямо во время преступления. Об этом сообщил ТАСС.
Россиянина взяли с поличным сотрудники Федеральной службы безопасности. Он пытался заминировать автомашину.
«С поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», - рассказали журналистам в региональном управлении ведомства.
Из тайника, который устроил подозреваемый, были изъяты тротиловые шашки. Сам злоумышленник уже дал признательные показания, в его отношении ведутся следственные действия.
Ранее сообщалось, что школу в Донецке, судя по всему, атаковали при помощи ракетной системы залпового огня натовского производства. Такую версию выдвинул Следственный комитет России после изучения характера повреждений здания и осколков ракет.