В Донецке задержали пытавшегося заминировать авто диверсанта

Россиянин пытался заминировать служебную машину Министерства обороны РФ в Донецке. Его взяли прямо во время преступления. Об этом сообщил ТАСС .

Россиянина взяли с поличным сотрудники Федеральной службы безопасности. Он пытался заминировать автомашину.

«С поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», - рассказали журналистам в региональном управлении ведомства.

Из тайника, который устроил подозреваемый, были изъяты тротиловые шашки. Сам злоумышленник уже дал признательные показания, в его отношении ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что школу в Донецке, судя по всему, атаковали при помощи ракетной системы залпового огня натовского производства. Такую версию выдвинул Следственный комитет России после изучения характера повреждений здания и осколков ракет.