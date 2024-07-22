Школу в Донецке украинцы могли атаковать с помощью техники НАТО

Во время обстрела школы №96 в Донецке украинцы, предположительно, использовали реактивную систему залпового огня натовского производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК России.

Во время осмотра места происшествия специалисты нашли фрагменты и осколки от снаряда. В ближайшее время их отправят экспертам, которые выяснят, что именно использовали вооруженные силы Украины. Также установлено, что один прилет был на территорию школы. Повреждения получили фасад и стекла. Кроме того, после обстрела в больницу попали с травмами два местных жителя.

Ранее мы писали о том, что российские летчики сумели поразить пункт временной дислокации Национальной гвардии Украины. Неприятель был выслежен с помощью дрона в одном из сел, после чего на него сбросили управляемую бомбу ФАБ-3000. Известно, что в зоне поражения находились десятки украинских бойцов.