В ДТП в Пермском крае погибли два человека

В Карагайском районе Пермского края произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Отмечается, что трагический инцидент произошел на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Там легковой автомобиль марки «Лада Ларгус» врезался в большегруз Sitrak.

В результате столкновения погибли две пассажирки легкового автомобиля. Водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний, получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП также есть погибшие и пострадавшие.