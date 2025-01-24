В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

В Астраханской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли три человека, сообщило РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Ford Transit . Столкновение произошло с грузовиком Volvo. В ведомстве отметили, что личности погибших не установлены. Сотрудники правоохранительных органов работают над данной задачей.

По данным УМВД РФ по региону, вследствие аварии пострадали четыре мужчины и одна женщина. На место происшествия прибыли сотрудники районной госавтоинспекции. Предположительно, будут опрошены свидетели происшедшего и пострадавшие, проведены различные экспертизы. По завершению расследования будет объявлено имя виновника смертельного ДТП.

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