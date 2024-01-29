В Дубне спасли пожилого рыбака, который застрял на льду Иваньковского водохранилища
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Дубне спасли рыбака, который застрял на льду Иваньковского водохранилища. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел накануне.
За помощью спасателей обратились местные жители. Граждане рассказали о пожилом мужчине, который ловил рыбу на водохранилище, но не смог вернуться домой в связи с поломкой мотобуксировщика.
Добраться до берега пешком 60-летний рыбак не смог, так как протяженность пути составляла около двух километров, а под снегом были обнаружены полыньи.
Спасатели на судне на воздушной подушке отправились на поиски мужчины и вскоре обнаружили его. Специалисты погрузили на борт рыболовные снасти и мотобуксировщик жителя, а затем доставили его на берег.
«Медицинская помощь мужчине не потребовалась», - рассказал заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко.