В Дубне спасли пожилого рыбака, который застрял на льду Иваньковского водохранилища

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Дубне спасли рыбака, который застрял на льду Иваньковского водохранилища. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел накануне.

За помощью спасателей обратились местные жители. Граждане рассказали о пожилом мужчине, который ловил рыбу на водохранилище, но не смог вернуться домой в связи с поломкой мотобуксировщика.

Добраться до берега пешком 60-летний рыбак не смог, так как протяженность пути составляла около двух километров, а под снегом были обнаружены полыньи.

Спасатели на судне на воздушной подушке отправились на поиски мужчины и вскоре обнаружили его. Специалисты погрузили на борт рыболовные снасти и мотобуксировщик жителя, а затем доставили его на берег.