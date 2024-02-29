В Дубне спасли рыбака, который из-за перелома не мог добраться до берега

На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли рыбака, который из-за травмы не мог добраться до берега. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью спасателей обратился друг рыболова. Он рассказал, что его 42-летний товарищ находился в районе Земляничного острова. Выходя из палатки на лед, рыбак поскользнулся, упал и получил травму. Из-за этого он не мог самостоятельно добраться до берега в трех километрах.

Прибывшие на место спасатели нашли пострадавшего по сигналу мигающего фонаря. Сначала мужчине оказали первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. После этого рыбака погрузили в сани и доставили на берег. Там его передали врачам.